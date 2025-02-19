Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я бы обрушил эту передачу»: Якубович о конфликте с ЧБД

Телеведущий Якубович объяснил, что ему не понравился юмор ведущих ЧБД
close
chbdchbdchbd/YouTube

Телеведущий Леонид Якубович на мастер-классе для студентов МГИМО ответил на вопрос о конфликте с ведущими шоу «Что было дальше?» (ЧБД). Шоумена цитирует издание Super.

По словам Якубовича, ему не понравились концепция проекта и юмор ведущих, поэтому в середине съемки он замолчал и не стал рассказывать свою историю до конца.

Артист объяснил, что Нурлан Сабуров приезжал к нему, чтобы договориться о формате общения в шоу.

«Я ему сказал: «Вы поаккуратнее, ребята, потому что [шутить] вы не умеете». Их сбить можно в одну секунду», — сказал Якубович.

Он добавил, что просто не стал «трогать» ведущих.

«Понимал, что они работают. Я бы обрушил эту передачу до того, как ушел», — заключил он.

Ведущий «Поля чудес» ушел со съемок ЧБД, упрекнув ведущих, что они не дали ему рассказать историю, в ноябре 2024 года.

Ранее дочь Любови Успенской выставила на аукцион свою картину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами