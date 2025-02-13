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«Проблемы с памятью?»: Бузова ответила на обвинения Дэнс в краже песни

Певица Ольга Бузова заявила, что у нее есть разрешение на исполнение «Baby tonight»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова возмутилась в Telegram-канале из-за обвинения коллеги Лады Дэнс в краже песни «Baby tonight».

В выпуске шоу «МУЗLOFT» Дэнс заявила, что Бузова якобы исполнила ее хит «Baby tonight» без разрешения. Телеведущая назвала это ложью. Она приложила интервью Дэнс за 2023 год, в котором артистка заявила, что у коллеги есть разрешение перепевать.

Бузова отметила, что трепетно относится к своему творчеству, поэтому никогда бы не позволила взять чужую композицию без разрешения автора. По словам певицы, у нее и команды есть все документы, разрешающие ей исполнять «Baby tonight». Она добавила, что Дэнс никогда не являлась правообладателем этого сингла.

«Я с огромным уважением отношусь к Ладе, она это прекрасно знает. Но клевету терпеть не намерена! Кто-то решил напомнить о себе, как всегда, за счет моего имени, или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что», — заявила исполнительница.

Премьера трека и клипа «Baby tonight» Бузовой состоялась в 2022 году.

Ранее Бузова расплакалась, рассказывая о мужчинах.

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