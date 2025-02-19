Смех и слезы, добро и зло станут темой «Архстояния Детского» в 2025 году

Фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» в 2025 году пройдет с темой «Все включено». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

«Жизнь наполнена множеством сложных вещей, но только в семье о них можно говорить просто. Потому что в семье все включено: радость и грусть, смех и слезы и самые непростые вопросы. А мы поговорим об этом на языке визуального искусства, музыки, игр и театра», — рассказывают организаторы.

Резидентами фестиваля в 2025 году станут семьи-династии, в которых есть и связь поколений, и творческий тандем. Они будут рассуждать на темы-антонимы: щедрость и жадность, добро и зло, смех и слезы, можно и нельзя, лень и активность, правда и ложь, красота и уродство, обретение и потеря.

Кроме арт-объектов, на «Архстоянии Детском» будут представлены театральные постановки, перформансы, музыкальные выступления и мастерские от ведущих культурных институций, игры, экскурсии, кинопоказы, квесты и лекции. Фестиваль снова пройдет в формате самоорганизованных кемпов.

Также «Архстояние Детское» объявило открытый конкурс впервые сразу в семи номинациях, победители получат в подарок билеты для всей семьи и реализуют свои идеи на фестивале. Участники смогут стать режиссерами-аниматорами и модельерами, придумать арт-объект для сожжения, книгу с картинками, рисунок на нестандартной поверхности, декор тележки и грузового автомобиля ГАЗ 66.

Детский вариант «Архстояния» впервые прошел в 2014 году. Фестиваль «Архстояние Детское» стал победителем премии Russian Creative Awards 2023 в номинации «Новые формы». «Архстояние Детское: Все включено!» пройдет с 26 по 29 июня 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.

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