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На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут «Мельницы» основателя арт-парка

Основатель Никола-Ленивца Полисский создал вращающиеся мельницы для масленичного костра
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Пресс-служба арт-парка «Никола-Ленивец»

В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу 1 марта 2025 года традиционно сожгут новый многометровый арт-объект. Автором объекта в этом году стал основатель арт-парка Николай Полисский, сообщила пресс-служба Никола-Ленивца.

Полисский создал «Мельницы» — комплексное сооружение из 24 башен, центральная из которых достигает высоты 26 метров. В качестве материала использовали отработанное дерево — горбыль, паллеты, тонкомер — и сено.

Тема Масленицы в арт-парке в 2025 году звучит как «Жил на свете рыцарь бедный…».

«В Никола-Ленивец прибудет легендарный странствующий рыцарь и станет главным героем перформанса. На Масленичной поляне при большом скоплении народа развернется художественная акция с элементами площадного театра: история последнего легендарного романтика и идеалиста, сражающегося с великанами во имя любви, красоты и искусства», — рассказали организаторы.

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Пресс-служба арт-парка «Никола-Ленивец»

Поединок странствующего рыцаря с владыкой-великаном поставил режиссер Олег Жуковский.

Масленичный объект впервые будет находиться в движении: на башнях размещены вращающиеся лопасти, которые оживают при помощи ветра. Их создавали 18 строителей в течение трех с половиной месяцев под руководством Константина Фоминова, местного жителя, коллеги Николая Полисского и автора объекта прошлого года — «Черной горы».

Вечером гостей арт-парка ждет Dj-set от Kedr Livanskiy — танцы развернутся у горящего арт-объекта.

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