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Shaman назвал качество, которого ему больше всего не хватает

Shaman признался, что ему не хватает брутальности для мужественного образа
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который исполняет роль князя Владимира в одноименной этно-опере, признался, что ему не хватает брутальности для воплощения мужественного образа. В беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал, что ему приходится для этого использовать искусственную бороду.

«Мне не хватает этой брутальности. А чтобы перевоплотиться в князя, нужна борода. Моя растет плохо и выглядит это жутко потом, жалкое зрелище. Так что я всегда отказываюсь от идеи брить бороду», — рассказал певец.

Кроме бороды, артист использует для роли специальный парик, который очень сложно отличить от настоящих волос. Надевает он его на короткие волосы, которые теперь носит в повседневной жизни.

Роль князя Владимира Shaman исполняет уже второй год и отмечает, что готов к новым предложениям и постановкам.

До этого сделал вид, что поцеловал главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину во время концерта в московской школе Shaman. Позже, однако, артист признался, что они не встречаются, а связывает их только любовь к России.

Ранее фанатка Shaman ответила, правда ли сделала пластику ради сходства с кумиром.

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