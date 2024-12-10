«Зло сгорает в огне»: Люся Чеботина поделилась ритуалом избавления от хейтеров

Певица Люся Чеботина поделилась психологическим ритуалом избавления от хейтеров. Ее цитирует 5-tv.ru.

«Даже если есть какие-то нюансы, которые вас расстраивают, и вы чувствуете, что вас это может расшатать изнутри, я всегда рисую огненное кольцо и представляю, что весь негатив и все зло, которое вокруг меня, сгорает в этом огне. Я считаю, что это такой маленький психологический лайфхак, который помогает тебе выходить с обновленной энергией на сцену или в кадр», — призналась она.

Певица не сомневается, что даже один обидный комментарий может сильно травмировать, но, по ее словам, за время пребывания в сети научилась меньше реагировать на агрессию и не пытается отвечать хейтерам.

Накануне Чеботина призналась, что лишилась голоса за час до сольного концерта. Артистка заявила, что причиной стал стресс. Исполнительница вышла на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина попала в неловкую ситуацию на сцене.