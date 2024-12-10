Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зло сгорает в огне»: Люся Чеботина поделилась ритуалом избавления от хейтеров

Певица Чеботина заявила, что при встрече с негативом мысленно рисует огненное кольцо

close
Телеканал «НТВ»

Певица Люся Чеботина поделилась психологическим ритуалом избавления от хейтеров. Ее цитирует 5-tv.ru.

«Даже если есть какие-то нюансы, которые вас расстраивают, и вы чувствуете, что вас это может расшатать изнутри, я всегда рисую огненное кольцо и представляю, что весь негатив и все зло, которое вокруг меня, сгорает в этом огне. Я считаю, что это такой маленький психологический лайфхак, который помогает тебе выходить с обновленной энергией на сцену или в кадр», — призналась она.

Певица не сомневается, что даже один обидный комментарий может сильно травмировать, но, по ее словам, за время пребывания в сети научилась меньше реагировать на агрессию и не пытается отвечать хейтерам.

Накануне Чеботина призналась, что лишилась голоса за час до сольного концерта. Артистка заявила, что причиной стал стресс. Исполнительница вышла на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина попала в неловкую ситуацию на сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами