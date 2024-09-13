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«Пошел воздух»: у Джанет Джексон лопнули штаны перед королевой

Певица Джанет Джексон вспомнила, что порвала штаны во время выступления перед Елизаветой II

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Nick Ut/AP

У американской певицы Джанет Джексон в 1990-х лопнули штаны во время выступления перед британской королевой Елизаветой II. 58-летнюю сестру Майкла Джексона цитирует Vogue.

Знаменитый костюм от модельера Билла Уиттена Джексон демонстрировала, в частности, на церемонии Голливудской Аллеи славы в 1990 году, в нем она выступала во время промо-тура ее альбома «Rhythm Nation 1814».

«Как только я присела на корточки, штаны разорвались прямо на заду. Я не могла поверить, что это произошло, подумала: «О Боже мой». А потом с той стороны пошел воздух, и я понял, что все действительно произошло», — вспоминает певица.

Джанет добавила, что закончила выступление осторожно, не поворачивалась спиной к королеве.

Джанет также рассказала, что запоминающийся образ, в котором она выступила перед монаршей особой — черные брюки, черная кепка и черная рубашка с множеством металлических деталей — был вдохновлен книгой Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

В 2004 году у Джанет Джексон был инцидент во время выступления на Супербоуле — тогда Джастин Тимберлейк случайно оголил ей грудь.

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