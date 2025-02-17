Живующий в Австрии сын Никаса Сафронова объяснил, почему не переедет в Россию

Сын Сафронова Ландин заявил, что у него есть собственная жизнь в Австрии

Сын Никаса Сафронова Ландин опроверг в беседе с VOICE слова своего отца о переезде в Россию.

Ландин объяснил, что собирается проводить каждый месяц по две недели в России, на родине отца. Он уточнил, что не может полностью переехать в Россию, так как у него есть собственная жизнь и друзья в Австрии. Сын художника признался, что ему нравится родина отца.

«В целом, из того, что я видел в русской культуре, я понимаю, насколько здесь важна семья и как люди принимают незнакомцев. Когда я путешествую по Сибири, я всегда чувствую, что все относятся ко мне как к члену семьи. Я очень ценю такое отношение», — поделился сын портретиста.

24-летний Ландин планирует поступать в российский вуз. Он хочет учиться онлайн, однако пока не выбрал факультет. Сын художника уверил, что обучение в российском институте поможет ему выучить русский и получить новые знания.

Как отметил Ландин, он хочет выучить русский язык также для общения с Сафроновым. Из-за отсутствия общего языка сыну портретиста приходится использовать специальные приложения для перевода, чтобы коммуницировать с отцом.

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