Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Живующий в Австрии сын Никаса Сафронова объяснил, почему не переедет в Россию

Сын Сафронова Ландин заявил, что у него есть собственная жизнь в Австрии
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Сын Никаса Сафронова Ландин опроверг в беседе с VOICE слова своего отца о переезде в Россию.

Ландин объяснил, что собирается проводить каждый месяц по две недели в России, на родине отца. Он уточнил, что не может полностью переехать в Россию, так как у него есть собственная жизнь и друзья в Австрии. Сын художника признался, что ему нравится родина отца.

«В целом, из того, что я видел в русской культуре, я понимаю, насколько здесь важна семья и как люди принимают незнакомцев. Когда я путешествую по Сибири, я всегда чувствую, что все относятся ко мне как к члену семьи. Я очень ценю такое отношение», — поделился сын портретиста.

24-летний Ландин планирует поступать в российский вуз. Он хочет учиться онлайн, однако пока не выбрал факультет. Сын художника уверил, что обучение в российском институте поможет ему выучить русский и получить новые знания.

Как отметил Ландин, он хочет выучить русский язык также для общения с Сафроновым. Из-за отсутствия общего языка сыну портретиста приходится использовать специальные приложения для перевода, чтобы коммуницировать с отцом.

Ранее Никас Сафронов объяснил, как очутился в Ватикане у папы Римского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами