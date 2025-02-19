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«Рокки в деле»: Сталлоне избил Зеленского в компьютерной игре

Актер Сталлоне опубликовал ссылку на игру, в которой бьют Зеленского
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Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press/officialslystallone/Intagram

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выложил в сторис своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с игрой, в которой нужно избивать президента Украины Владимира Зеленского. На это обратили внимание пользователи социальной сети X (бывший Twitter).

Во фрагменте игрок в красных перчатках в кабинете с украинскими флагами бьет мужчину, похожего на украинского лидера.

«Рокки на пенсии. Но даже на пенсии он все еще в деле», — подписал ролик он.

16 января президент США Дональд Трамп пообещал «вернуть Голливуд к свету» и назначил трех актеров — Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне — своими послами в столице американской киноиндустрии. Среди них Гибсон самый младший — ему 69 лет.

Мел Гибсон позже признавался, что был не меньше остальных удивлен, когда узнал, что Трамп назначил его спецпосланником в Голливуде, и пошутил, что теперь ему, возможно, полагается резиденция.

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) заявил Вовану и Лексусу о желании купить партию HIMARS для ВСУ.

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