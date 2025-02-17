Бородина раскрыла, почему ей стыдно за Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что ей бывает стыдно за Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина призналась на «Шоу Воли», что ей бывает стыдно за своего избранника Николая Сердюкова из-за его искренности.

«Я, например, люблю фильтровать то, что я рассказываю, а он прямо совсем не фильтрует! Выдает все, вот, знаешь, искренне и честно», — поделилась она.

Бородина также призналась, что ее избранник чаще нее врет: например, он говорит, что через 15 минут приедет, но в итоге опаздывает на 30 минут.

В беседе с Павлом Волей Бородина пояснила, почему не собирается подписывать брачный договор с Сердюковым. Она напомнила, что уже трижды была замужем, и ни с одним мужем у нее не было проблем по финансовой части при разводе.

«У меня не было ни одной истории с разводами, где у меня что-либо забирали. И брачных контрактов не было до этого», — подчеркнула телеведущая.

Седюков признался в свою очередь, что не против подписать брачный договор, если возлюбленная его попросит. Он отметил, что не нуждается в имуществе Бородиной.

«Все, что Ксения приобрела, оно у нее уже в собственности, я никогда это не заберу, и мне это не надо. Если Ксюше будет спокойнее и комфортнее — с удовольствием все подпишем», — отметил мужчина.

7 декабря 2024 года Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного, блогера Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее телеведущий Куличков признался, что начал следить за здоровьем после наставлений жены.