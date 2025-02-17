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Бородина раскрыла, почему ей стыдно за Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что ей бывает стыдно за Сердюкова
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина призналась на «Шоу Воли», что ей бывает стыдно за своего избранника Николая Сердюкова из-за его искренности.

«Я, например, люблю фильтровать то, что я рассказываю, а он прямо совсем не фильтрует! Выдает все, вот, знаешь, искренне и честно», — поделилась она.

Бородина также призналась, что ее избранник чаще нее врет: например, он говорит, что через 15 минут приедет, но в итоге опаздывает на 30 минут.

В беседе с Павлом Волей Бородина пояснила, почему не собирается подписывать брачный договор с Сердюковым. Она напомнила, что уже трижды была замужем, и ни с одним мужем у нее не было проблем по финансовой части при разводе.

«У меня не было ни одной истории с разводами, где у меня что-либо забирали. И брачных контрактов не было до этого», — подчеркнула телеведущая.

Седюков признался в свою очередь, что не против подписать брачный договор, если возлюбленная его попросит. Он отметил, что не нуждается в имуществе Бородиной.

«Все, что Ксения приобрела, оно у нее уже в собственности, я никогда это не заберу, и мне это не надо. Если Ксюше будет спокойнее и комфортнее — с удовольствием все подпишем», — отметил мужчина.

7 декабря 2024 года Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного, блогера Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее телеведущий Куличков признался, что начал следить за здоровьем после наставлений жены.

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