Ольга Дибцева отказалась от кормления грудью из-за съемок в сериале

Актриса Дибцева вышла на съемки на четвертый месяц после родов

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева рассказала, что после рождения младшей дочери Василисы довольно быстро отказалась от кормления грудью. Ее цитирует «Стархит».

По словам Дибцевой, на четвертый месяц после родов она вышла на съемки сериала «Нереалити 2».

«Их было не перенести, невозможно отказаться. Пришлось сразу закончить кормить грудью, так как были очень долгие смены по 12 часов, эмоциональная роль, где нужно постоянно кричать», — вспоминает она.

Пять месяцев, продолжила актриса, дались непросто, и она до сих пор восстанавливается. После паузы в съемках летом 2025 года Дибцева снимется в «Холопе 3».

«Совмещать тяжело — быть мамой двоих детей и развиваться в актерской профессии. Плюс у меня еще много режиссерских предложений. Со всех сторон я всем нужна, и это, конечно, очень хорошо, но проблематично», — сказала Дибцева, отметив, что воспитание детей с ней активно разделяет муж.

Также актриса рассказала о тяжелом разводе с отцом старшей дочери Серафимы.

Ранее звезда «Холопа» пожаловалась на преследования сталкерши.