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Наталья Фатеева назвала враньем слухи о романе с Антоновым

Актриса Наталья Фатеева заявила, что Антонов не ухаживал за ней
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Мирослав Муразов/РИА Новости

Актриса Наталья Фатеева опровергла в беседе с mk.ru слухи о романе с композитором и певцом Юрием Антоновым.

Фатеева заявила, что Антонов не ухаживал за ней на съемках фильма «Прежде, чем расстаться». Артистка заявила, что между ней и композитором были исключительно рабочие отношения, а не романтические.

«Он дебютировал в этом фильме в качестве актера – играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем», — поделилась актриса.

Фатеева назвала Антонова замечательным и лучшим композитором, который написал «лучшую музыку» в России. Она пожелала ему здоровья и долгой жизни.

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

Ранее Наталья Фатеева пожаловалась на размер своей пенсии.

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