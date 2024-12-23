Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

90-летняя Наталья Фатеева пожаловалась на размер своей пенсии

Актриса Фатеева возмутилась, что получает 36 тыс. рублей пенсии при стаже 71 год
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Фатеева раскрыла в беседе с mk.ru, что получает пенсию в размере 36 тыс. рублей.

Фатеева возмутилась, что сумму ее государственного пособия не пересматривают. Она отметила, что ее рабочий стаж составляет 71 год.

«Если бы не мэр Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тыс. рублей, и Михалков, который добавил нам 20 тыс. рублей, это была бы катастрофа», — отметила звезда комедии «Три плюс два».

Актриса также выразила беспокойство, что в нынешнее время пенсионеры живут в полном одиночестве. Она рассказала о своей 94-летней подруге молодости, которая сама себя обслуживает и никто ей не помогает.

«Кошмар. Те, кто приходит помогать, стараются максимально выяснить у нее какие-то данные, за все требуют деньги, даже на почту сходить – просят заплатить», — посетовала артистка.

Фатеева призналась, что не может назвать себя абсолютно счастливым человеком.

«Для того чтобы чувствовать себя счастливым, нужно совпадение множества факторов. По маленьким проявлениям можно чувствовать себя счастливым, а так — нет», — пояснила она.

23 декабря народной артистке РСФСР Наталье Фатеевой исполнилось 90 лет. На протяжении многих лет актриса считалась одной из первых красавиц советского кино. Подробнее о жизненном пути знаменитости — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Елена Блиновская встретит Новый год в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами