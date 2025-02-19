«Много пил, почти не ел»: продюсер о последних годах жизни Пьера Нарцисса

Продюсер Дворцов: перед кончиной Пьер Нарцисс поправился на 60 кг

Продюсер Сергей Дворцов, экс-директор эстрадного певца Пьера Нарцисса, рассказал о последних годах жизни артиста. Его цитирует aif.ru.

По словам Дворцова, он не мог убедить Пьера Нарцисса перестать употреблять спиртное в последние полтора года перед кончиной.

«Он очень много пил, почти не ел. Он становился агрессивным. На моих глазах он менял девушек как перчатки», — вспоминает он.

Из-за обвинений в изнасиловании, продолжил Дворцов, заказчики и организаторы массово отказывались сотрудничать с исполнителем «Шоколадного зайца», гонорары были маленькими — 30 тыс. рублей за выступление.

За три месяца до трагической развязки, добавил продюсер, ситуация стала еще хуже.

«Ему часто нездоровилось после концертов, ему регулярно вызывали скорую. Он потолстел на 60 кг», — говорит Дворцов.

Пьер Нарцисс звонил директору по ночам, боялся, что у него остановится сердце.

Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года в одной из столичных больниц из-за почечной недостаточности.

В январе Дворцов обратился в СК из-за угроз поклонников бывшего мужа певицы Анны Седоковой.

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