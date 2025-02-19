Гошу Куценко спросили о скандале с машиной на премьере «Красного шелка»

Актер Куценко ответил непристойным жестом на вопрос о скандале с машиной

Актера Гошу Куценко на премьере фильма «Красный шелк» спросили о скандале с его машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Артист ответил непристойным жестом — он показал журналистам средний палец и скрылся без слов.

Женщину без признаков жизни нашли в автомобиле Гоши Куценко в Москве в январе. В машине также обнаружили использованное средство контрацепции и бюстгальтер.

По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний рецидивист из Казани Альберт Абдуллин. Ранее он был судим за аналогичное тяжкое преступление, а также за изнасилование, грабеж, кражу, угрозу жизни, оскорбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последнее время он без спроса жил в «запорожце» актера и приглашал туда женщин.

Сам Гоша Куценко на момент совершения преступления находился на съемках на Ставрополье.

Ранее Куценко вспомнил, что мог сняться в двух проектах с участием Брэда Питта.