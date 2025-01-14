Директор Пьера Нарцисса обратился в СК из-за угроз поклонников бывшего мужа Седоковой

Директор Пьера Нарцисса, продюсер Сергей Дворцов, признался в беседе с mk.ru, что начал получать угрозы в социальных сетях.

Дворцов рассказал, что некоторые люди угрожают ему расправой и желают гореть в аду. Все это началось после поддержки певицы Анны Седоковой, потерявшей экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Продюсер предположил, что угрозы могут исходить от друзей, поклонников или коллег спортсмена. Согласно метрике, пояснил директор певца, эти люди пишут из городов США.

Дворцов призвал прекратить травлю Седоковой. Он уверен, что угрозами люди не помогут делу. Он также обратился в Следственный комитет после инцидента.

«Мало того, те, которые травят сейчас Седокову в соцсетях и пытаются хейтить, в том числе меня, делают хуже только самим себе. Я уже обратился в Следственный комитет и дал поручение своему адвокату Андрею Алешкину, чтобы были приняты какие-то меры в отношении угрожавших. Явно, что это наши соотечественники, которые просто находятся за границей. А возможно, на самом деле и в нашей стране», — заявил Дворцов.

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