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Анна Калашникова о строителях в Дубае: «Очень сильно косячат»

Певица Анна Калашникова сделала ремонт квартиры в Дубае
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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Калашникова сообщила в шоу «Звезды сошлись», что сделала ремонт в квартире в Дубае.

Калашникова призналась, что у нее есть небольшая квартира в Дубае размером в 50 квадратных метров. Артистка делает ремонт «дистанционно» — прилетает туда, заказывает необходимые материалы и мебель, а остальное оставляет на строителей.

По словам Калашниковой, строители в Дубае «очень сильно косячат». Певица рассказала, что ее «последней болью» стала покупка стенки в гостиную. Артистка объяснила, что сложно купить готовую мебель. Она обошла всевозможные торговые центры, рынки, фабрики, но ничего не нашла ничего подходящего. В итоге артистке пришлось делать индивидуальный заказ на заводе.

«Головная боль с этой стенкой. Я все сделала. Прилетела на несколько дней, все заказала. И мне начали приходить доставки. Пришли одни двери — стекло наклеено ровненько. Пришли вторые двери — стекло наполовину наклеено, то есть торчит мебель. Прикручивают ручки — лопается стекло. Стекло опять заказывается на заводе — жду две недели. Приезжают, опять прикручивают — лопается. Уже пятый раз!» — поделилась артистка.

Как отметила Калашникова, она попросила строителей сделать «всё идеально». В ином случае она пригрозила вызвать полицию.

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