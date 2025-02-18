Дочери Виталия Гогунского подарили квартиру в центре Москвы на 15-летие

Бывшая жена звезды «Универа» Виталия Гогунского, модель Ирина Маирко подарила дочери Милане квартиру в центре Москвы на 15-летие. Об этом стало известно из соцсетей Маирко.

«Подвели итоги. Квартира в центре Москвы в 15. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много-много получишь!» — написала мать в личном блоге.

Маирко опубликовала ролик, в котором она преподнесла девочке ключи от новой квартиры. На видео дочь призналась, что загадала квартиру незадолго до вручения подарка.

Актер Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко до 2019 года. В 2010-м у пары родилась дочь Милана, которая сейчас строит карьеру певицы под псевдонимом Милана Стар. У девочки свыше 1,1 млн подписчиков в соцсетях.

В конце января экс-солистка «Большого театра» Анастасия Волочкова рассказывала, что точно не станет дарить Ариадне квартиру на свадьбу. Она считает, что подобные подарки должен делать ее отец, бизнесмен Игорь Вдовин. Также, заявляла танцовщица, Вдовину следует взять на себя расходы по организации свадьбы дочери.

Ранее сообщалось, что Левин из «Интернов» ищет девушку в Англии через приложения для знакомств.