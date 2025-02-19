Анна Калашникова выставила на продажу квартиру за 25 млн рублей

Певица Анна Калашникова сообщила в беседе с mk.ru, что выставила на продажу жилье.

Калашникова продает двухкомнатную квартиру площадью 43 квадратных метра за 25 миллионов рублей. Артистка объяснила, что распродает недвижимость для покупки новой. Она хочет приобрести квартиру в Москве и в Дубае. Певица также курирует ремонт в своей дубайской квартире и выставила на продажу недвижимость в Испании.

Как уточнила Калашникова, она не планирует продавать свою шестикомнатную квартиру в 300 квадратных метров. Певица продолжает в ней жить. Она доделывает ремонт на балконе и обустраивает интерьер.

«Это мое новое гнездышко очень большое и уютное, я стараюсь обустроить каждый уголок под себя и под моего сына. Здесь у меня очень удобно: огромная гардеробная, о которой я мечтала много лет, где хранятся все мои концертные костюмы. В эту квартиру я вложила очень много души и финансов», — поделилась исполнительница.

Калашникова призналась, что пытается искать покупателей как в сети, так и через знакомых.

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