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Юра Борисов подарит улыбку зрителям за поддержку его на «Оскаре»

Кинопоиск добавил кнопку «Оскар — Юре!» в поддержку Юры Борисова
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Кинопоиск

Кинопоиск создал кнопку «Оскар – Юре!» в поддержку актера Юры Борисова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе портала.

Кнопка появилась на странице Борисова с его фильмографией. После ее нажатия нейтральное лицо актера сменяется на улыбающееся. Также на снимке артисту сделали румяные щеки. Кнопка доступна только в десктоп и мобильной версиях сайта в браузере.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Борисов также признался, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию «Оскар». По словам артиста, ему хочется «залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет».

Ранее сообщалось, что Юра Борисов мог сыграть главную роль в «Мастере и Маргарите».

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