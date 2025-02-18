Сати Казанова рассказала, когда вернется к работе после родов

Певица Сати Казанова призналась в беседе с Hello!, что планирует возобновить концертную деятельность весной.

Казанова начнет гастроли в марте впервые после родов. Артистка планирует ездить с концертами вместе с дочерью.

«Ей нравятся солнце, путешествия и большое количество людей», — поделилась исполнительница.

Певица напомнила, что один раз уже выходила на сцену. Она выступила на концерте «Звезды Черкес ФМ» в декабре 2024-го — через месяц после родов. Она исполнила колыбельную на родном кабардинском языке. По словам Казановой, ее муж держал дочь на руках в гримерке в это время. Она подчеркнула, что все прошло великолепно.

Артистка рассказала, что после рождения ребенка ощутила в себе какие-то «новые неведомые силы, включая физические».

«Большая внутренняя энергия, которая выходит на авансцену, и меня это приятно удивляет и радует. Я боялась, что не справлюсь, — эти страхи одолевают многих женщин, но, когда все случилось, моя любовь и вера оказались сильнее сомнений. Благодаря чему и удалось избежать депрессий и уныний», — рассказала Казанова.

Ранее Сати Казанова рассказала о присутствии мужа-итальянца на родах.