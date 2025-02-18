Новый худрук «Ленкома» заявил, что не забирал кабинет Марка Захарова

Новый художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков заявил в интервью mos.ru о необходимости и важности сохранения памяти бывшего главы театра Марка Захарова.

По словам Панкова, кабинет художественного руководителя театра останется за Марком Захаровым.

«Здесь мы будем проводить встречи, здесь будут читки, но он будет открыт. На днях уже состоятся встречи с артистами, замечательными артистами Ленкома. Я думаю, они нервничают, и я нервничаю. Потому что надо встречаться, и вообще у меня традиция всегда встречаться с глазу на глаз», — поделился режиссер.

Панков отметил, что ему не нужен кабинет. Он назвал площадку своим кабинетом.

28 января президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер представил творческому коллективу нового художественного руководителя Владимира Панкова и нового директора Дмитрия Берестова.

Сам Панков заявил, что театр для него — это в первую очередь друзья. По словам худрука, он пришел на новую работу «не обслуживать, а служить». Он анонсировал две премьеры: спектакль по комедии Федерико Феллини «Репетиция оркестра» и «Золотой теленок» по одноименному роману Евгения Петрова и Ильи Ильфа.

Ранее Александр Збруев заявил, что новый худрук «Ленкома» Панков горит работой.