Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ольга Бузова объяснила, почему худеет

Певица Ольга Бузова заявила, что худеет для беременности в будущем
close
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с NEWS.ru, что худеет ради того, чтобы забеременеть в будущем.

Журналистка отметила, что Бузова хочет стать мамой, однако в случае положения у артистки начнет «ползти вес». По словам певицы, она занимается спортом для того, чтобы ей было «куда расти и ползти вверх».

«Кстати, я не ползу наверх. Я стремительно туда иду, так что если будут прибавляться лишние килограммы… Я думаю, что беременность — это прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина», — поделилась телеведущая.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В ноябре певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие хороших свиданий в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами