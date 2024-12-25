Ольга Бузова объяснила, почему худеет

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с NEWS.ru, что худеет ради того, чтобы забеременеть в будущем.

Журналистка отметила, что Бузова хочет стать мамой, однако в случае положения у артистки начнет «ползти вес». По словам певицы, она занимается спортом для того, чтобы ей было «куда расти и ползти вверх».

«Кстати, я не ползу наверх. Я стремительно туда иду, так что если будут прибавляться лишние килограммы… Я думаю, что беременность — это прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина», — поделилась телеведущая.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В ноябре певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие хороших свиданий в 2024 году.