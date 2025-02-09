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Бузова расплакалась, рассказывая о мужчинах

Super: певица Ольга Бузова расплакалась, когда отвечала на вопрос о мужчинах
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ТНТ

Певица Ольга Бузова расплакалась, отвечая на вопрос о мужчинах. Об этом сообщает Super.

Бузова назвала важные критерии в возлюбленных. Артистка хочет, чтобы ее партнер желал ей доброго утра, спокойной ночи и интересовался, как прошло ее выступление. Певица призналась, что обращает внимание на такие моменты во время ухаживаний.

Как отметила Бузова, после концерта она не получила таких сообщений от нынешнего поклонника, хотя он знал, как она нервничала. Тогда исполнительница начала плакать.

Бузова также рассказала, что обращает внимание на поведение мужчин во время свидания. К примеру, как они общаются с официантами.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В ноябре певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. Позже они опровергли слухи о романе.

Ранее Ольга Бузова объяснила, почему худеет.

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