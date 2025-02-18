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Стало известно, когда пройдет суд по иску Петросяна против дочери

Суд Москвы рассмотрит иск Евгения Петросяна против дочери 3 марта 2025 года
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petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Судебное заседание по иску юмориста Евгения Петросяна против его дочери от первого брака Викторины состоится 3 марта. Об этом сообщает «Москва 24».

2 декабря 2024 года стало известно, что Петросян потребовал признать Викторину утратившей право пользования его московской квартирой. Тогда Хамовнический районный суд вернул иск юмористу, поскольку, как сообщали СМИ, он неправильно написал имя дочери.

В конце января 2025 года сообщалось, что Петросян подал новый иск против дочери, исправив ошибки предыдущего заявления. На суде юморист собирается добиться снятия Викторины с регистрационного учета его столичной недвижимости.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова признавалась, что Викторина не поддерживает связь с ней и с пародистом.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения первенца, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее сообщалось, что родственница Раисы Максимовой ответила на слухи о многомиллиардном наследстве актрисы.

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