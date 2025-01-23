Петросян снова судится с дочерью из-за московской квартиры

Юморист Евгений Петросян подал новый иск к дочери от первого брака Викторине, исправив ошибки предыдущего заявления. Об этом сообщает сайт «Страсти».

2 декабря 2024 года стало известно, что Петросян потребовал признать Викторину утратившей право пользования его московской квартирой. Тогда Хамовнический районный суд вернул иск юмористу, поскольку, как сообщали СМИ, он неправильно написал имя дочери.

Первая беседа по новому иску Петросяна назначена на 17 февраля. На суде юморист собирается добиться снятия Викторины с регистрационного учета его столичной недвижимости.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова признавалась, что Викторина не поддерживает связь с ней и с пародистом.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения первенца, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее сообщалось, что Ротару снизила цену московской квартиры на миллионы и не нашла покупателей.