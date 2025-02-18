Американский рэпер передумал выступать в России

Американский рэпер и ведущий передачи «Тачку на прокачку» на MTV Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) передумал в ближайшее время выступать в России. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов концерта артиста в Екатеринбурге.

Артист планировал выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

«Концерт пока отложили, конкретных дат нет», — объяснили организаторы.

В 2024 году артист хотел выступить в России, но ему задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве перенесли на ноябрь 2024 года, а позже на неопределенный срок. По информации Mash, договор с Xzibit уже был подписан, площадки забронированы, артист получил предоплату.

Однако якобы из-за давления со стороны властей США, которые попросили Xzibit не ехать в Россию до выборов американского президента, выступления откладываются.

Xzibit записал семь сольных альбомов, участвовал в туре Up The Smoke вместе с Eminem, Ice Cube и Snoop Dogg. Также снялся в фильмах «Три икса-2», «Восьмая миля», «Секретные материалы: Я хочу верить».

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