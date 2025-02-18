Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Векна из «Очень странных дел» жаловался психотерапевту, что устал играть злодеев

Актер Бауэр заявил, что не станет играть злодея после «Очень странных дел»
close
Richard Shotwell/Invision/AP

Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр заявил, что готов распрощаться с ролью главного злодея сериала «Очень странные дела» Векны. Его слова передает People.

Бауэр признался, что устал играть антагониста, и даже обсуждал это со своим психотерапевтом.

«Он [психотерапевт] сказал: «Нам нужно убедиться, что ты выделишь время на себя, когда будешь работать дальше». А я повернулся к нему и сказал: «Если честно, я не думаю, что буду играть еще одного плохого парня», — поделился артист.

Актер, используя нецензурное выражение, сообщил, что роль Векны его «достала». Перед съемками, отмечает Deadline, артисту приходилось гримироваться восемь часов.

«Это было потрясающее путешествие, и я был рад присоединиться к сериалу с четвертого сезона. Но я определенно готов повесить весь этот латекс и пожелать ему скользящего прощания», — отметил артист.

В ноябре стало известно, что финальный сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Точная дата премьеры по-прежнему не сообщалась.

Ранее сообщалось, что Тома Хэнкса раскритиковали после выступления в шоу за «отвратительный» троп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами