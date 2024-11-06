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Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Очень странных дел»

Финальный сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году

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Netflix

Netflix опубликовал тизер финального сезона «Очень странных дел». Ролик опубликован на YouTube.

В видео показано, как будут называться новые серии. Проект выйдет в 2025 году. Точная дата премьеры неизвестна.

Изначально премьера «Очень странных дел» была назначена на 2024 год. Однако съемки финального сезона отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала появятся идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

В пятом сезоне вернутся к своим ролям Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп. К ним присоединится звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилтон.

В ноябре 2023 года исполнительный продюсер «Очень странных дел» Шон Леви заявлял, что команда не собирается использовать технологию по омоложению актерского состава, несмотря на то, что с момента окончания предыдущего сезона прошло уже несколько лет.

Ранее стало известно, что Милли Бобби Браун собирается экранизировать свой роман для Netflix.

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