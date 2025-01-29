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Андрей Разин требует миллионы долларов из-за концертов двойника Шатунова

Продюсер Разин потребовал $2 млн с организаторов концертов двойника Шатунова
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Антон Круглов/РИА Новости

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин поделился с «АиФ-СК» видеороликом, в котором потребовал $2 млн от организаторов концертов двойника Юрия Шатунова.

В ролике Разин был одет в футболку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а позади него висела икона Иисуса Христа и детский портрет самого продюсера.

Скандальный продюсер рассказал, что направил досудебные письма к организаторам концертов певца из Молдавии Иона Ионицэ, известного своими интерпретациями песен Юрия Шатунова. Разин намерен взыскать по $2 млн с каждой площадки, на которой выступит Ионицэ. К певцу, отметил Разин, у него нет претензий. Продюсер уверен, что артиста «просто запутали».

По данным СМИ, в 2025 году у Ионицэ запланированы гастрольные концерты в Латвии с репертуаром группы «Ласковый май». Разин возмущен, что артист будет исполнять на выступлениях треки коллектива без согласования с ним как правообладателем.

Иона Ионицэ стал известен как «Юрий Шатунов из Молдовы» именно благодаря Разину. Продюсер представил «нового Юру» широкой публике в 2018 году, еще при жизни Шатунова. Впоследствии Ионицэ вернулся в Молдавию, где продолжил зарабатывать как двойник солиста «Ласкового мая».

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