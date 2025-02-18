Лисовец о реакции близких на новость о раке: «День оказался особенно тяжелым для мамы»

Стилист Влад Лисовец признался, что мать переживала из-за новостей о его раке

Стилист и телеведущий Влад Лисовец снова вышел на связь в Telegram после того, как накануне подтвердил информацию о диагностированном ему раке.

Лисовец начал с новости о том, что вернул себе канал в мессенджере и собирается активнее его вести, делясь с поклонниками новостями.

«Теперь у нас есть свой островок позитива. После такого сложного дня — особенно тяжелым он оказался для моей 80-летней мамы — читаю и на душе очень трогательно», — написал стилист.

Телеведущий также поблагодарил фанатов за поддержку и подытожил пост фразой: «Вот это и есть настоящее лечение словом».

17 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Владу Лисовцу диагностировали рак четвертой стадии. Позднее стилист подтвердил появившуюся в СМИ информацию. Он также уверил, что чувствует себя не так плохо, как «некоторым хотелось бы».

Также Лисовец призвал слушать свой организм, регулярно проверять свое здоровье и не бояться обращаться к врачам. Он посоветовал сдать кровь на анализы, сделать колоноскопию, КТ, МРТ, проверить онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» сделал пластику в клинике Хайдарова.