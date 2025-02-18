Панкратов-Черный об уехавших из РФ артистах: «Гнилье, просто гнилье!»

Народный артист России Александр Панкратов-Черный осудил в беседе с aif.ru артистов, которые критикуют Россию из-за границы.

«Да бабки у них закончились, вот и все объяснение! Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!» — заявил актер.

Панкратов-Черный также отдельно упомянул о юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иностранным агентом) и телеведущем Иване Урганте. Он напомнил об их знаменитых родственниках.

«У Галкина отец генерал, итить твою мать! <…> Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» — начал артист.

От Ивана Урганта, продолжил Панкратов-Черный, он «абсолютно не ожидал такого». Он заявил, что бабушка телеведущего Нина Ургант была патриоткой России.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее живующий в Австрии сын Никаса Сафронова объяснил, почему не переедет в Россию.