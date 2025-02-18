Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Панкратов-Черный об уехавших из РФ артистах: «Гнилье, просто гнилье!»

Актер Панкратов-Черный назвал гнильем уехавших из России артистов
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Александр Панкратов-Черный осудил в беседе с aif.ru артистов, которые критикуют Россию из-за границы.

«Да бабки у них закончились, вот и все объяснение! Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!» — заявил актер.

Панкратов-Черный также отдельно упомянул о юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иностранным агентом) и телеведущем Иване Урганте. Он напомнил об их знаменитых родственниках.

«У Галкина отец генерал, итить твою мать! <…> Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» — начал артист.

От Ивана Урганта, продолжил Панкратов-Черный, он «абсолютно не ожидал такого». Он заявил, что бабушка телеведущего Нина Ургант была патриоткой России.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее живующий в Австрии сын Никаса Сафронова объяснил, почему не переедет в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами