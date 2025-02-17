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Лисовец вышел на связь после сообщений о раке: «За пиар отдельное спасибо»

Стилист Лисовец подтвердил, что заболел раком
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Telegram-канал Vladislav Lisovets

Стилист и телеведущий Влад Лисовец подтвердил в Telegram-канале, что ему диагностировали рак.

Лисовец не стал скрывать, что у него действительно «есть проблема». Он попросил обратить внимание на его последние посты и поездки. По словам стилиста, у него все не так плохо, как «некоторым хотелось бы». Телеведущий опубликовал новые фото, отметив, что с ним все в порядке.

«За пиар отдельное спасибо. А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике, и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой. Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами», — отметил стилист.

Лисовец призвал слушать свой организм, регулярно проверять свое здоровье и не бояться обращаться к врачам. Он посоветовал сдать кровь на анализы, сделать колоноскопию, КТ, МРТ, проверить онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Стилист назвал медицину в России сильной. По его словам, врачи сделают все возможное, чтобы пациенты были здоровыми. При этом телеведущий заявил о необходимости не запускать болезнью

«Мы живем в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения разных заболеваний, все лекарства есть в наличии, и даже западного производства поставляются, все сейчас лечат!» — поделился телеведущий.

Лисовец поблагодарил поклонников за любопытство, беспокойство, позитив и переживания. По словам стилиста, ему приятно чувствовать, что он не один. Телеведущий пожелал не болеть телом и душой, а также оберегать себя от негатива.

«Помните, что каждое хорошее слово и признание в любви прибавляют секунды, часы, годы жизни вам и вашим близким. Есть такое понятие — лечение словом. Я продолжаю!» — заключил Лисовец.

17 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Владу Лисовцу диагностировали рак четвертой стадии.

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