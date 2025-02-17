Звезда «Дома-2» сделал пластику в клинике Хайдарова

Бывший участник шоу «Дом-2», блогер и бизнесмен Антон Гусев сделал пластическую операцию в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе пластического хирурга.

Гусеву сделали блефаропластику и эндоскопическую подтяжку лба. Блогер обратился к специалистам с целью убрать «уставший взгляд и тяжелый вид». Он заявил, что его не смутили скандалы вокруг клиники. Он остался доволен результатами. Операция длилась шесть часов. На данный момент экс-участник «Дома-2» проходит реабилитационные процедуры.

«Меня не смутило прийти сюда снова, несмотря на то, что прекращалась деятельность клиники. Когда хирург и его клиника достигают какого-то определенного успеха, всегда идет критика. Я к этому адекватно отношусь. Меня это никак не смутило», — поделился бизнесмен.

Гусев отметил, что это уже вторая операция в клинике. Первую он делал в прошлом году. Вторая процедура стала завершающим этапом после первой.

«Хочу опровергнуть слухи, якобы год назад я сделал операцию и сейчас повторно пришел переделывать — эту ложь распространяла желтая пресса», — заявил блогер.

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