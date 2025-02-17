Живующий в Австрии сын Никаса Сафронова захотел выучить русский язык

Сын художника Никаса Сафронова Ландин признался в беседе с VOICE, что хочет выучить русский язык.

Ландин признался, что ему очень нравится Россия и культура. Он отметил, что планирует выучить русский язык для общения с отцом. Как рассказал сын художника, его отец не знает английского. Ландин использует специальные приложения для перевода сообщений, чтобы коммуницировать с портретистом.

«Я не очень хорошо его знаю, потому что мы никогда не говорили на одном языке. Я не рос с отцом, поэтому наша связь не очень сильна, но он очень интересный человек. И я думаю, что мое изучение русского станет ключом к нашему сближению», — поделился сын художника.

В ноябре 2024 года Никас Сафронов признался, что готовится стать отцом в седьмой раз. У него есть шестеро сыновей, и художник признает, что пропустил с ними важные этапы взросления. 68-летний художник признался, что девушку, согласную родить ему седьмого ребенка, он уже нашел.

Ранее Никас Сафронов объяснил, как очутился в Ватикане у папы Римского.