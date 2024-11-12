«Передам творческий опыт»: Никас Сафронов готовится стать отцом в седьмой раз

Художник Никас Сафронов признался, что готовится стать отцом в седьмой раз. Его цитирует kp.ru.

У него есть шестеро сыновей, и художник признает, что пропустил с ними важные этапы взросления.

«Когда ходишь с ними в бассейн, на занятия творчеством, или сам передаешь им творческий опыт. Вообще, это прекрасно, когда существуют профессиональные династии», — сказал Сафронов.

68-летний художник признался, что девушку, согласную родить ему седьмого ребенка, он уже нашел. Сафронов напомнил, что в аналогичном возрасте на рождение наследников решились Олег Табаков, Сергей Шакуров, Эммануил Виторган.

«Если у меня родится ребенок, то я должен буду отказаться от привычного мне ритма жизни и всецело сосредоточиться на воспитании сына или дочери. Я это понимаю», — отметил он.

Накануне Сафронов подарил портрет турецкому актеру Бураку Озчивиту во время выставки «Большая любовь к Петербургу».

Ранее певица Акула родила первенца в 40 лет.