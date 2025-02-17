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«Мы знаем, что такое потеря»: звезда «Бриджит Джонс» о поиске любви в 55 лет

Актриса Зеллвегер рассказала, что потери сделали ее другим человеком
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Пресс-служба Кинопоиска

Сыгравшая популярную героиню Бриджит Джонс в одноименной серии фильмов актриса Рене Зеллвегер рассказала журналистке Саванне Гатри о поиске любви в 55 лет. Ее цитирует Page Six.

После череды романтических неудач, а также потери одного из своих лучших друзей, Зеллвегер, как и ее героиня, смогла обрести любовь — она встречается со звездой британского реалити-шоу Антом Анстедом, дружит с его детьми и, по словам друзей, водит минивэн.

Обладательница «Оскара» призналась, что может понять опыт своей овдовевшей героини.

«Все мы знаем, что такое потеря, что такое начинать все сначала и пытаться исцелиться, мы никогда не остаемся теми же людьми после потери, не так ли?» — говорит она.

В России 14 февраля состоялась премьера фильма «Бриджит Джонс: Без ума от маль­чишки». Это четвертая часть франшизы. По сюжету Бриджит 51 год, у нее двое детей, которых она воспитывает одна после того, как не стало ее мужа Марка Дарси. Бриджит влюбляется в мужчину сильно моложе нее, на чем строится сюжет комедии. Герой Хью Гранта также будет присутствовать в этой части.

Накануне сыгравшая Джинни Уизли из «Гарри Поттера» актриса раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах.

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