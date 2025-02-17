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Джинни из «Гарри Поттера» раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах

Актриса Райт расстроилась, что не все сцены с Джинни Уизли попали в «Гарри Поттера»
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Warner Bros.

Актриса Бонни Райт раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Ее цитирует The Sun.

34-летняя Райт сыграла Джинни Уизли, сестру главных героев-близнецов и одну из учениц школы чародейства и волшебства.

По словам актрисы, ее разочаровало и расстроило, что роль Джинни была сокращена и некоторые стороны характера персонажа не удалось раскрыть.

«Думаю, это заставило меня почувствовать некоторую тревогу или просто разочарование. Но в этих сценариях не было места большим изменениям, они прошли через миллион руководителей», — сказала актриса.

Сейчас, добавила Райт, она не принимает это так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут ее героиню плохо сыгранной.

«Позже я поняла, что на самом деле мне не дали хорошо сыграть ее. Так что на самом деле это была не моя вина», — говорит она.

Накануне звезду серии фильмов «Гарри Поттер» Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной.

Недавно режиссер двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус заявлял, что хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли главного злодея этой вселенной Волан-де-Морта.

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