«Победа двух взрослых людей»: Серябкина о возобновлении общения с Фадеевым

Певица Ольга Серябкина на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» высказалась об уходе из группы Serebro, участницей которой была с 2006 по 2019 год. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

По словам Серябкиной, она благодарна продюсеру группы Максиму Фадееву.

«Когда мы разошлись, мне пришлось учиться заново быть музыкантом, потому что я работала с 19 лет только с ним в тандеме», — говорит певица.

При этом, утверждает Серябкина, она «рассталась» с Фадеевым настолько красиво, насколько это было возможно, и не возражала бы против возобновления общения.

«Это была бы победа двух взрослых людей. Если однажды мы начнем общаться вновь, то мне ничего не надо, сразу говорю. У меня все есть, все супер, лучше, чем кто-то может подумать. Но в какой-то момент это было бы здорово», — призналась она.

Сам продюсер до этого комментировал взаимоотношения с певицей менее позитивно. Он признавался, что «за 10 лет слегка переобщался» с артисткой.

Накануне Серябкину заставили задуматься об участии в российском аналоге музыкального конкурса «Евровидение» — «Интервидение».

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