Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Победа двух взрослых людей»: Серябкина о возобновлении общения с Фадеевым

Певица Серябкина призналась, что красиво рассталась с продюсером Максом Фадеевым
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Серябкина на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» высказалась об уходе из группы Serebro, участницей которой была с 2006 по 2019 год. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

По словам Серябкиной, она благодарна продюсеру группы Максиму Фадееву.

«Когда мы разошлись, мне пришлось учиться заново быть музыкантом, потому что я работала с 19 лет только с ним в тандеме», — говорит певица.

При этом, утверждает Серябкина, она «рассталась» с Фадеевым настолько красиво, насколько это было возможно, и не возражала бы против возобновления общения.

«Это была бы победа двух взрослых людей. Если однажды мы начнем общаться вновь, то мне ничего не надо, сразу говорю. У меня все есть, все супер, лучше, чем кто-то может подумать. Но в какой-то момент это было бы здорово», — призналась она.

Сам продюсер до этого комментировал взаимоотношения с певицей менее позитивно. Он признавался, что «за 10 лет слегка переобщался» с артисткой.

Накануне Серябкину заставили задуматься об участии в российском аналоге музыкального конкурса «Евровидение» — «Интервидение».

Ранее Джиган поделился трогательным видео в постели с козой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами