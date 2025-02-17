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Джиган поделился трогательным видео в постели с козой

Рэпер Джиган показал, что просыпается в обнимку с домашней козой

Рэпер Джиган показал, как просыпается в обнимку с домашней козой Мими. Трогательным видео он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике можно увидеть, как 39-летний артист нежится в постели рядом с не возражающим животным.

Коза Мими стала частью семьи Джигана и блогерши Оксаны Самойловой в 2024 году — это был подарок мужа жене, мечтавшей о козе. В социальных сетях супруги регулярно показывают, что животное проживает под крышей дома вместе с хозяевами, ходит по столам и диванам, участвует в фотосессиях.

В сентябре 2024 года супруги также установили «особняк» для кур в саду. Бизнесвумен показывала белую постройку с крышей и сеткой на территории их загородного дома. После этого интернет-пользователи высмеяли пару и написали, что звезды «повторяют за Бекхэмами», у которых также есть сад, огород и куры. Однако блогер ничего не стала отвечать хейтерам.

Ранее Самойлова и Джиган заявили, что возят козу на спорткаре.

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