«Королеве марафонов» не хватит всего имущества, чтобы погасить долг

Блогерше, «королеве марафонов» Елене Блиновской не хватит всего имущества, чтобы погасить долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Общая задолженность Блиновской снова превысила миллиард рублей, сообщил корреспондент издания из зала суда.

Помимо основного долга в 587 млн рублей, у Блиновской накопились пени — 350 млн рублей, а также штраф в размере 226 млн рублей. В итоге Блиновская должна заплатить ₽1,168 млрд рублей. Сумма увеличилась до такого размера после того, как суд включил в список кредиторов ФНС.

До этого сообщалось, что гособвинение попросило Савеловский суд Москвы назначить блогеру Елене Блиновской шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. Кроме того, прокурор ходатайствует о назначении ей штрафа в размере 1,5 млн рублей. Он заявил, что для блогера возможен только реальный срок, так как «невозможно исправление без изоляции».

Накануне гособвинение снизило исковые требования к Блиновской с 918 млн до 587 млн рублей по причине того, что часть своей задолженности по налогам она погасила.

Ранее арестованное имущество семьи Блиновских оценили в миллиард рублей.