В школах одного из регионов РФ заменят звонки на песни «Любэ»

Вместо звонков в школах Пермского края будут звучать песни патриотического содержания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на министерство образования российского региона региона.

Среди одобренных для замены звонков композиций — «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» и «Офицеры» Олега Газманова, а также песни из советских кинофильмов.

«В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, вместо школьных звонков в учебных заведениях звучат фрагменты патриотических песен, среди них «За тебя, Родина-мать», «У Черного моря», «Офицеры», «От героев былых времен», «Ленинградские мальчишки» и «Флаг моего государства». Их выбор символичен, поскольку 2025 год объявлен Годом защитника Отечества», — рассказали в Минобразования.

К примеру, объяснили в ведомстве, песню «За тебя, Родина-мать» выбрали потому, что это«гимн любви к Родине, пронизанный гордостью за ее прошлое, верой в ее будущее и готовностью защищать ее до конца».

Песню Олега Газманова «Офицеры» авторы списка назвали «пронзительной одой мужеству, самоотверженности и трагизму судьбы тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине».

В начале февраля Газманов представил новый клип с участием российских офицеров и курсантов.

Ранее Газманов рассказал, как выбирать песни для школьной программы.