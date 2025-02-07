Газманов рассказал, как выбирать песни для школьной программы

Народный артист России Олег Газманов рассказал, как можно выбирать песни для школьной программы. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, в выборе песен должны участвовать родители.

«Я хотел бы, чтобы те, кто будет принимать решения по школам, устроили социальный опрос населения. То есть не статистика, а именно опросы родителей», — сказал он.

Составление школьной музыкальной программы на основе такого опроса, по его мнению, было бы более этичным, поскольку до этого СМИ писали о том, что артист якобы навязывает школьникам свои песни. В состав комиссии, принимающей такое решение, Газманов не хотел бы входить «по этическим соображениям», поскольку его композиции уже были предложены для изучения.

Артист уверен, что в школьную программу нужно включить композиции народного артиста России Игоря Матвиенко, группы «Любэ», заслуженного артиста России Сергея Трофимова, Валерия Кипелова и других.

Накануне певец согласился, что дети в школах должны разучивать патриотические песни о Родине и героях.

Ранее Газманов возмутился, что молодое поколение не слушает песни о войне.