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Газманов представил новый клип с участием российских офицеров и курсантов

В клипе Олега Газманова «Танки» снялись офицеры и курсанты танкового училища
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Олег Газманов/Rutube

Народный артист России Олег Газманов выпустил клип на свою патриотическую песню «Танки», в котором снялись офицеры и курсанты Казанского высшего танкового командного училища. Видео опубликовано в Теlegram-канале музыканта.

Главный герой клипа — будущий офицер Павел Долгов.

Татьяна Адаева, директор Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты, выпускником которого является нынешний курсант танкового училища, рассказала журналистам, что во время учебы Павел проявил себя как активист и спортсмен.

По ее словам, преподаватели и курсанты колледжа уже видели клип с участием Павла и гордятся им.

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