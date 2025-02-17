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Кейт Уинслет готовится к режиссерскому дебюту

Актриса Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера в фильме «Прощай, Джун»
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Jordan Strauss/Invision/AP

Актриса Кейт Уинслет выступит режиссером и продюсером фильма «Прощай, Джун» для Netflix. Об этом сообщает Variety.

Картина станет режиссерским дебютом голливудской звезды. Она расскажет о «разобщенной группе братьев и сестер, которые собираются вместе при сложных обстоятельствах». Действие фильма будет происходить в современной Англии.

Уинслет также сыграет в картине главную роль. В каст также вошли Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Одна жизнь»), Андреа Райзборо («Обливион»), Тимоти Сполл («Замок Бландингс») и Хелен Миррен («Королева»).

Сценарий к фильму написал 21-летний сын Уинслет Джо Алфи Уинслет Мендес. Съемки картины начнутся в Великобритании в конце 2025 года.

В начале декабря актриса Кейт Уинслет признавалась, что руководитель драматического кружка в школе пророчил ей «роли толстушек» из-за веса. Также звезда «Титаника» вспомнила, как ее высмеивали СМИ после выхода фильма. В информационном пространстве, поясняла актриса, критиковали ее фигуру. Уинслет на тот момент было всего 20 лет.

Ранее сообщалось, что актрису Юлию Ауг удалили из сказки «Огниво против Волшебной Скважины».

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