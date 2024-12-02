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Кейт Уинслет пророчили «роли толстушек» в кино

Актриса Кейт Уинслет: учитель говорил, что мне уготованы только роли толстушек

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Amazon Studios/Global Look Press

Оскароносная актриса Кейт Уинслет призналась, что с раннего возраста страдала от пристального внимания к своей внешности. Слова звезды «Титаника» передает CBS News.

Уинслет вспомнила, что первым критиковать ее из-за веса начал руководитель драматического кружка в школе. Он говорил, что актрисе придется довольствоваться «ролями толстушек», если она «собирается так выглядеть».

«А я никогда не была толстой», — возмутилась Уинслет.

После выхода «Титаника» актрису стали высмеивать из-за веса в СМИ. Ей на тот момент было всего 20 лет. Актриса назвала отношение прессы к ней «ужасным».

Также Уинслет вспомнила, как однажды ответила на неприятный комментарий о ее внешности одному из репортеров.

«Я сказала: «Надеюсь, это будет преследовать вас». Это был прекрасный момент. Прекрасный потому, что это было не только для меня — а для всех людей, которые подверглись такому преследованию», — поделилась знаменитость.

В начале августа Кейт Уинслет рассказала, как ее критиковали за складки на животе. Она призналась, что намеренно демонстрировала несовершенства.

Ранее актриса Джуди Денч призналась, что ее материт подаренный в пандемию попугай.

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