Юлию Ауг удалили из сказки «Огниво против Волшебной Скважины»

Из финального монтажа музыкальной сказки «Огниво против Волшебной Скважины» вырезали актрису Юлию Ауг. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на официального пресс-агента фильма компанию «ПрофиСинема».

В фильме Ауг сыграла Королеву. Другие роли в фильме Анджея Петраса исполнили Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко.

Премьера сказки запланирована на 2025 года. По сюжету король Дании услышал предсказание, что Принцесса выйдет замуж за обычного солдата, и спрятал дочь. Страной начал править Обер-полицмейстер, мечтающий жениться на Принцессе.

В октябре 2024 года покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине Ауг отметила, что в некоторых западных странах отечественная культура подвергается отмене, однако в России, считает артистка, «ее отменяют больше всего».

«В России я абсолютно отменена. Меня каким-то чудом показывают по центральному каналу, но никаких работ здесь у меня сейчас нет и быть не может. И на самом деле я этому рада», — заявила Ауг.

Ранее екатеринбурженке не дали выступить на «Евровидении-2025».