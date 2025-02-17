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Умер актер из «Цельнометаллической оболочки»

Скончался актер Кевин Мейджор Ховард
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Tibrina Hobson/Getty Images

Канадско-американский актер, звезда фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» Кевин Мейджор Ховард скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

В драме о войне во Вьетнаме Ховард сыграл рядового-фотографа Рафтермана. Известно, что смерть наступила 14 февраля, точная причина смерти на данный момент неизвестна.

По словам близких, несколько недель назад актер был госпитализирован с проблемами с дыханием.

Актер и коллега Ховарда по «Цельнометаллической оболочке» Мэттью Модайн, сыгравший в фильме главную роль — рядового Шутника — поблагодарил покойного за «многолетнюю службу на благо самых отважных в стране». Известно, что основанный Ховардом фонд памяти и помощи ветеранам боевых действий и служб экстренного реагирования продолжит работу после его смерти.

Кевин Мейджор Ховард также сыграл в фильме Клинта Иствуда «Внезапный удар». После завершения кинокарьеры работал фотографом-портретистом.

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