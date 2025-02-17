Звезду корейских дорам нашли мертвой после скандала

Звезда корейских дорам Ким Сэ-рон была найдена мертвой в своем доме 16 февраля. Об этом сообщает Korean Herald.

Тело звезды сериала «Охотничьи псы» нашла в квартире актрисы в Сеуле ее подруга.

Полиция расследует причину смерти девушки. Однако признаков взлома и насильственной смерти не нашли.

Сэ-рон начала свою актерскую карьеру еще ребенком, в 2009 году. Два года назад девушка снялась в популярном сериале для Netflix «Охотничьи псы» — о бедности, пандемии коронавируса и коллекторах.

Карьера Сэ-рон пострадала после скандала с ДТП в 2022 году. Девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде и врезалась в деревья, ограждения и трансформатор. Вследствие этого в течение некоторого времени была обесточена часть сеульского района Каннам, и актрисе пришлось возмещать ущерб местным предпринимателям.

«Я причинила ущерб очень многим людям, включая торговцев, горожан и тех, кто делал ремонт. Надо было действовать более осторожно и ответственно, но я не смогла. Я искренне извиняюсь», — написала она тогда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в возрасте 97 лет умерла звезда фильма «Фанфан-Тюльпан» Женевьев Паж.