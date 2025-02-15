Умерла звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»

Актриса Женевьев Паж умерла в возрасте 97 лет

Французская актриса Женевьев Паж умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Паж скончалась в своем доме в Париже, уточнила ее внучка, актриса Зои Гиймо.

В 16 лет Паж начала играть в театре, в 24 она дебютировала в кино. Вторым фильмом в ее карьере стал «Фанфан-Тюльпан», где актриса сыграла маркизу де Помпадур, с которой встречается герой Жерара Филипа.

Среди самых известных ее фильмов — голливудская картина «Эль Сид» с Чарлтоном Хестоном и Софи Лорен, «Три комнаты на Манхэттене» Марселя Карне, «Нежный проходимец» Жана Бекера с Жан-Полем Бельмондо, «Дневная красавица» Луиса Бюнюэля, «Частная жизнь Шерлока Холмса» Билли Уайлдера.

9 февраля умер народный артист СССР Олег Стриженов — его не стало на 96-м году жизни. Стриженов известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Сорок первый», «Юность Петра», «Пиковая дама».

Ранее Екатерина Стриженова рассказала о последних словах свекра.